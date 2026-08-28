Bornova'da apartman dairesinden yayılan kötü koku ekipleri alarma geçirdi: Çöp ev temizlendi

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Erzene Mahallesi 35 Sokak'taki bir apartman dairesinden yükselen kötü kokulardan rahatsız olan gelen vatandaşlar durumu Bornova Belediyesi'ne bildirdi. İhbarları değerlendiren belediye ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliği yaratan daireye müdahale etmek için harekete geçti.

Dairede tek başına yaşayan Y.S.'nin sağlığını korumak ve mahalledeki mağduriyeti gidermek amacıyla adrese giden Bornova Belediyesi ekipleri, kapıyı açtığında çöp yığınıyla karşılaştı.

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Güvenliği ve yasal prosedürleri sağlamak adına Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği operasyonda, Temizlik İşleri personeli özel kıyafet ve ekipmanlarla eve girdi. Odalardan koridorlara kadar her yeri kaplayan atıklar, ekiplerin hummalı çalışmasıyla tek tek çuvallara doldurularak kamyonlara yüklendi.

YÜZLERCE KİLO ATIK ÇIKARILDI

Uzun uğraşlar sonucunda baştan aşağı boşaltılan ev, çöplerin tahliye edilmesinin ardından mikroplardan arındırılması ve kokunun tamamen yok edilmesi için özel ilaçlarla dezenfekte edildi. Tek başına yaşayan yaşlı adam, daha sağlıklı ve insani koşullarda yaşamını sürdürebilmesi için gerekli incelemeler başlatıldı.