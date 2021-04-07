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Haber Giriş: 07.04.2021 - 03:39 | Son Güncelleme:

Bornova Posta Kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Bornova'nın ve mahallelerinin Posta Kodları

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Bornova Posta Kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Bornova'nın ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları il ve ilçeye göre farklılık gösterir. Bazı büyük şehirlerde, aynı ilçeye bağlı mahalle ve bölgelerin posta kodları da birbirinden farklı olur. İzmir Bornova ilçesinin ve Bornova ilçesindeki mahallelerin posta kodları nelerdir? İşte bütün detaylar.

İzmir Bornova ilçesinin posta kodu 35080’dir. İzmir Bornova ilçesinde bulunan bölge ve mahallelerin posta kodları aşağıda listelenmiştir.

 Bornova - Altındağ

 Bornova Altındağ bölgesinin posta kodu: 35080

 Bornova Altındağ bölgesinde; Birlik, Çamkule, Koşukavak, Merkez, Serintepe, Yeşilova ve Zafer mahalleleri bulunur.

 Bornova - Atatürk

 Bornova Atatürk bölgesinin posta kodu: 35030

 Bornova Atatürk bölgesinde; Atatürk, Evka 4, İnönü ve Kızılay mahalleleri bulunur.

 Bornova - Bornova

 Bornova bölgesinin posta kodu: 35040

 Bornova bölgesinde; Ergene ve Erzene mahalleleri bulunur.

 Bornova - Çamdibi

 Bornova Çamdibi bölgesinin posta kodu: 35090

 Bornova Çamdibi bölgesinde; Barbaros, Çınar, Gazi Osman Paşa, Meriç, Rafet Paşa, Tuna ve Yıldırım Beyazıt mahalleleri bulunur.

 Bornova - Işıkkent

 Bornova Işıkkent bölgesinin posta kodu: 35070

 Bornova Işıkkent bölgesinde; Egemenlik, Işıklar ve Karacaoğlan mahalleleri bulunur.

 Bornova - Kazımdirik

 Bornova Kazımdirik bölgesinin posta kodu: 35100

 Bornova Kazımdirik bölgesinde; Kazımdirik mahallesi bulunur.

 Bornova - Merkezköyler

 Bornova Merkezköyler bölgesinin posta kodu: 35040

 Bornova Merkezköyler bölgesinde; Beşyol, Çamiçi, Çiçekli, Eğridere, Gökdere, Karaçam, Kavaklıdere, Kayadibi, Kurudere, Laka, Sarnıçköy ve Yakaköy köyleri bulunur.

 Bornova - Naldöken

 Bornova Naldöken bölgesinin posta kodu: 35050

 Bornova Naldöken bölgesinde; Doğanlar, Evka 3, Mevlana, Naldöken ve Yeşilçam mahalleleri bulunur.

 Bornova - Pınarbaşı

 Bornova Pınarbaşı bölgesinin posta kodu: 35060

 Bornova Pınarbaşı bölgesinde; Gürpınar, Kemalpaşa, Ümit ve Yunus Emre mahalleleri bulunur.

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