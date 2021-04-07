Bornova Posta Kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Bornova'nın ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodları il ve ilçeye göre farklılık gösterir. Bazı büyük şehirlerde, aynı ilçeye bağlı mahalle ve bölgelerin posta kodları da birbirinden farklı olur. İzmir Bornova ilçesinin ve Bornova ilçesindeki mahallelerin posta kodları nelerdir? İşte bütün detaylar.
İzmir Bornova ilçesinin posta kodu 35080’dir. İzmir Bornova ilçesinde bulunan bölge ve mahallelerin posta kodları aşağıda listelenmiştir.
Bornova - Altındağ
Bornova Altındağ bölgesinin posta kodu: 35080
Bornova Altındağ bölgesinde; Birlik, Çamkule, Koşukavak, Merkez, Serintepe, Yeşilova ve Zafer mahalleleri bulunur.
Bornova - Atatürk
Bornova Atatürk bölgesinin posta kodu: 35030
Bornova Atatürk bölgesinde; Atatürk, Evka 4, İnönü ve Kızılay mahalleleri bulunur.
Bornova - Bornova
Bornova bölgesinin posta kodu: 35040
Bornova bölgesinde; Ergene ve Erzene mahalleleri bulunur.
Bornova - Çamdibi
Bornova Çamdibi bölgesinin posta kodu: 35090
Bornova Çamdibi bölgesinde; Barbaros, Çınar, Gazi Osman Paşa, Meriç, Rafet Paşa, Tuna ve Yıldırım Beyazıt mahalleleri bulunur.
Bornova - Işıkkent
Bornova Işıkkent bölgesinin posta kodu: 35070
Bornova Işıkkent bölgesinde; Egemenlik, Işıklar ve Karacaoğlan mahalleleri bulunur.
Bornova - Kazımdirik
Bornova Kazımdirik bölgesinin posta kodu: 35100
Bornova Kazımdirik bölgesinde; Kazımdirik mahallesi bulunur.
Bornova - Merkezköyler
Bornova Merkezköyler bölgesinin posta kodu: 35040
Bornova Merkezköyler bölgesinde; Beşyol, Çamiçi, Çiçekli, Eğridere, Gökdere, Karaçam, Kavaklıdere, Kayadibi, Kurudere, Laka, Sarnıçköy ve Yakaköy köyleri bulunur.
Bornova - Naldöken
Bornova Naldöken bölgesinin posta kodu: 35050
Bornova Naldöken bölgesinde; Doğanlar, Evka 3, Mevlana, Naldöken ve Yeşilçam mahalleleri bulunur.
Bornova - Pınarbaşı
Bornova Pınarbaşı bölgesinin posta kodu: 35060
Bornova Pınarbaşı bölgesinde; Gürpınar, Kemalpaşa, Ümit ve Yunus Emre mahalleleri bulunur.
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