Bornova Belediye Başkanı Eşki serbest bırakıldı

Ömer Eşki ile Bornova Belediyesi çağrı merkezi müşteri temsilcisi A.A, Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, P.K. ve İ.A. çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı, A.A. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.