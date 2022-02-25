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Boris Johnson Türk mü?

#Boris Johnson#Boris Johnson Kimdir#Boris Johnson Türk Mü
Boris Johnson Türk mü

Boris Johnson Türk mü sorusu, İngiltere Başbakanı hakkında bilgi edinmek isteyen kişilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Ailesinin kökenlerinin Türkiye'ye dayandığı iddia edilen Boris Johnsson, daha önce Londra Belediye Başkanı olarak görev almıştı. Peki, Boris Johnson kimdir, Türk mü? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Boris Johnson, 19 Haziran 1964 tarihinde ABD'nin New York şehrinde dünyaya gelmiştir. Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğludur. (Osman Kemal`in torunudur). Babasının (Stanley Johnson'ın) Kral II. George'a uzanan kökeninde İngilizlik, Almanlık ve Fransızlık da vardır. Annesi ise Rus-Yahudi paleograf Elias Avery Lowe'un torunudur. Müslüman, Yahudi, ve Hristiyanlardan oluşan atalarına atfen, kendisini "tek kişilik eritme kazanı" olarak tanımlamıştır. Boris ismini ailesinin tanıştığı bir Rus göçmenden almıştır.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

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İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

23 Temmuz 2019'da, Muhafazakar Parti'nin lideri seçilmiştir; 24 Temmuz 2019'da Theresa May'in istifasını takiben Birleşik Krallık başbakanı görevini üstlenmiştir. Kabinesini Brexit yanlısı isimler ile kuran Boris Johnson, 31 Ekim itibarıyla Brexit'i gerçekleştirme sözü vermiştir. 12 Aralık 2019’da gerçekleştirilen seçimlerde 650 sandalyeli Avam Kamarası’nda 365 sandalye kazanarak Margaret Thatcher’dan bu yana en yüksek oranda Muhafazakâr Parti zaferini elde etmiş oldu. 20 Aralık 2019’da yapılan oylamayla Johnson’ın Avrupa Birliği ile gerçekleştirdiği Brexit anlaşması 234’e karşı 358 oyla kabul edildi. Bu sonuçla, 31 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden ayrıldı.

BORİS JOHNSON TÜRK MÜ?

Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğludur. Osmanlı İmparatorluğu’nun, hain diye linç edilen son içişleri bakanı Ali Kemal’in torunu olan Boris Johnson, dedesi gibi gazetecilik kariyerini bir kenara bakıp siyasete atılmıştı. 2008’de Londra Belediye Başkanı seçilirken kampanyasını Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Londra’da başlatan Boris Johnson "Damarlarımda Türk kanı var" diyor.

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