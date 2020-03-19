Börek almaya gelen gence otomobilin çarpma anı kamerada

Kaza, saat 08.10'da sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Mevlit Han E,, bir börek salonu önüne 68 ER 433 plakalı hafif ticari araç ile geldi. Aracı park edip inen gence, Mustafa Altınsoy (20) yönetimindeki 68 BJ 480 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 2 metre havaya fırlayan sürücü, yere düşüp sürüklendi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mevlit Han E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken, polis merkezine götürülen Mustafa Altınsoy, ''Sağ şeritten geliyordum, solumdan gelen bir araç beni sıkıştırdı. O sırada arabadan indi, çarptım'' dedi.

Kaza haberi üzerine hastaneye gelen anne Fadime E. ise, oğlunu görünce ''Oğlumun bir şeyi var mı?'' diyerek, ağladı.