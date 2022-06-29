Bördübet yangınında yurtsuz kaldılar

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Marmaris’te 21 Haziran’da meydana gelen orman yangını 4 gün sonra kontrol altına alınmış, kundaklama sonucu meydana gelen yangında 45 bin dönümlük alanın zarar gördüğü tespit edilmişti. Yangın bölgesinde çalışmalar yürüten Muğla Üniversitesi’nden Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Yasin İlemin, başta Karakulak, boz ayı, kurt ve susamuru olmak üzere birçok hayvan türüne ev sahipliği yaptığı için 2020’de ‘korunan alan’ ilan edilen 34 bin 330 dönüm büyüklüğündeki Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın yüzde 90’ının yandığını söyledi.

STRESTEN ÖLEBİLİRLER

Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda bulunan karakulak, boz ayı, kurt ve susamurlarının yangın nedeniyle başka alanlara göç ettiğini ifade eden İlemin şunları söyledi: “Bu hayvanların yaşadığı habitat devasa boyutta yandı. Onlar da başka alanlara göç ettiler. Beslenme ve üreme kaynaklı bir stres yaşayacaklar. Uzun vadede stresi kaldıramayanları kaybedebiliriz. Sahanın eski haline dönmesi için en az 10 yıl zamana gerek var.”

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GERİ DÖNMELERİ 4 YILI BULABİLİR

Karakulak, boz ayı, kurt ve susamuru gibi hayvanların Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın yanmış alanlarına 2 yıl içerisinde tekrar geri dönebileceğini söyleyen İlemin, “Önümüzdeki 2 yıl içerisinde bu türler beslenme amaçlı yanan alanlara gidebilirler. Yangın öncesinde olduğu gibi bu bölgeyi tekrar kullanmaları için en az 4 yıl geçmesi gerekiyor” diye konuştu.