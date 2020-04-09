MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBordo Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
GeriGündem Bordo Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 09.04.2020 - 00:41,Son Güncelleme:/

Bordo Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bordo Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Abone Olgoogle-news

Dünyadaki çoğu ülkede ülkemizi temsil etmek üzere Türk Konsoloslukları bulunmaktadır. Türk Konsolosluklar o ülkede yaşayan Türklerin evlenme, boşanma, nüfus işlemleri ve pasaport işlemleri gibi işlerinden sorumludur. Bordo Türk Başkonsolosluğu da bunlardan birisidir. Peki Bordo Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? Merak edilenleri sizler için cevapladık.

Bordo Türk Başkonsolosluğu Fransa'da yer almaktadır. Randevu alım işlemleri için belirli saatler belirlenmiştir. Sizde işlemlerinizi gerçekleştirmek için randevu alabilirsiniz.

 Bordo Konsolosluk

 Bordo konsolosluk Fransasının güneybatısında Bordeauxda bulunmakradır. Belirli görev yerleri bulunmaktadır. Ariège, Charente, Charente Maritime, Corrèze, Dordogne, Halute Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot et Garonne, Pyrénées Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn et Garonne, Haute Vienne görev yerleridir.

 Bordu Türk Başkonsolosluğu Adresi

 Bordo Türk Başkonsolosluğu Fransa'da yer almaktadır. Açık adresi: 29, Allées de Chartres 33000 Bordeaux

 Bordo Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

 Bordo Türk Başkonsolosluğunda belirli saatlerde randevu alınıp işlemler tamamlanmaktadır. Telefon numarasından bilgi almak mümkündür. Telefon numarası şu şekildedir: +33 5 57 99 77 20

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle