Bordo Berelilerin kalbinde 10 saat... Hürriyet zorlu eğitimi izledi

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“Durum ve şartlar ne olursa olsun teslim olmak, esarete düşmek düşünülemez. Şehadet esastır”...



Bu sözler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gözbebeği, ‘Bordo Bereliler’ olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın nizamiye girişinde yazıyor. Terörle mücadelede kritik rol oynayan ve birçok özel operasyona imza atan ‘Bordo Bereliler’ kapılarını Hürriyet’e açtı. Milli Savunma Bakanlığı’nın özel izniyle girdiğimiz ‘Bordo Bereliler’in Gölbaşı’ndaki yerleşkesinde, 10 saat boyunca birbirinden zorlu eğitimlere ve özel görevlere hazırlık süreçlerine yakından tanıklık ettik. ‘Bordo Bereliler’in temel atış eğitimleri, hareket halinde atış, farklı silah kullanımı ve keskin nişancı atışlarını yakından izledik. Yerleşim yerlerinde yapılan; yüksek hassasiyet, özel taktik ve strateji gerektiren operasyonlardaki kabiliyetlerine bizzat şahit olduk.



