Bordo Berelilerin kalbinde 10 saat... Hürriyet zorlu eğitimi izledi

Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 07:00
Meskûn mahalde operasyon, keskin nişancı eğitimi, refleksleri geliştiren ‘kas hafızası’ çalışması, özel cihazlar ve sanal gözlüklerle çatışma simülasyonu... Teröristlerin korkulu rüyası olan ‘Bordo Bereliler’in Gölbaşı yerleşkesindeyiz.
HIZ İÇİN ‘KAS HAFIZASI’
“Durum ve şartlar ne olursa olsun teslim olmak, esarete düşmek düşünülemez. Şehadet esastır”...
Bu sözler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gözbebeği, ‘Bordo Bereliler’ olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın nizamiye girişinde yazıyor. Terörle mücadelede kritik rol oynayan ve birçok özel operasyona imza atan ‘Bordo Bereliler’ kapılarını Hürriyet’e açtı. Milli Savunma Bakanlığı’nın özel izniyle girdiğimiz ‘Bordo Bereliler’in Gölbaşı’ndaki yerleşkesinde, 10 saat boyunca birbirinden zorlu eğitimlere ve özel görevlere hazırlık süreçlerine yakından tanıklık ettik. ‘Bordo Bereliler’in temel atış eğitimleri, hareket halinde atış, farklı silah kullanımı ve keskin nişancı atışlarını yakından izledik. Yerleşim yerlerinde yapılan; yüksek hassasiyet, özel taktik ve strateji gerektiren operasyonlardaki kabiliyetlerine bizzat şahit olduk.
Karargâhta ilk ziyaret ettiğimiz yerlerden birisi kas hafızasını yani reflekslerin geliştirilmesi için yapılan parkur alanı. Özel Kuvvetler burada yoğun bir pratik yaparak reflekslerini geliştiriyor. Belirli hareketleri sürekli tekrarlayıp hedef tespit ve çabuk atış refleksi kazanıyorlar. Yeterli kas hafızasını geliştiren personel daha sonra gerçek silah ve mühimmatla atış faaliyetlerine başlayabiliyor. Ardından cadde ve sokakta ilerleme, potansiyel tehditleri bertaraf etme ve bina temizliği gibi özel operasyon senaryolarının canlandırıldığı meskûn mahal operasyonları var. MESKÛN MAHAL PRENSİBİ
Özellikle Suriye, Filistin ve Ukrayna gibi sıcak çatışma bölgelerinde görüldüğü gibi muharebenin kırsal alandan kentlere, mahallere, il, ilçe ve kasabalara kayması meskûn mahal operasyonların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Düşman unsurlarının sivil nüfusla iç içe olduğu, ani ve beklenmedik tehditlerle karşılaşıldığı, genellikle yüksek riskli ve azami dikkat gerektiren yerleşim yeri operasyonları için Bordo Bereliler özel ve stratejik bir eğitim
alıyor. Bordo Bereliler, meskûn mahal operasyonlarında sıfır sivil zayiat, yüksek bir sabır ve disiplini esas alırken, gerektiğinde bu operasyonlarda inisiyatif alınıyor ve bunun kararını da sahadaki personel veriyor. Özel Kuvvetler için ekip halinde hareket etmek ve keskin nişancı desteği de bu tür operasyonlarda olmazsa olmazlardan.HAVADA İHA KARADA İKA
Bordo Bereliler, meskûn mahal operasyonlarında güncel teknolojilerden de mümkün olduğu kadar yararlanıyor. İnsansız hava aracı ve insansız kara aracının yanı sıra çubuk kamera ve duvar arkası görüntüleme sistemlerinden de faydalanılıyor. Karargâh içinde oluşturulan gerçek bir yerleşim yerinde özel bir operasyon canlandıran ‘Bordo Bereliler’in bu operasyonuna İnsansız Kara Aracı (İKA) katkı sağladı. Kapıları açabilen ve görüntü desteği sağlayan İKA, tuzak ve El Yapımı Patlayıcı (EYP) gibi olası tehditler için öncü bir rol oynuyor. Operasyon esnasında İHA ise havadan destek verdi.SANAL ÇATIŞMA ORTAMI
Özel Kuvvetler ziyaretimizin en dikkat çeken bölümlerinden birisi de Muharebe Taktik Eğitim Simülasyon Merkezi’ydi. 120 kamera ile donatılan bin metrekarelik bir alan, sanal çatışma ve operasyon merkezine dönüştürülmüş. Burada, eklem yerlerine yerleştirilen hareket algılayıcı cihazlar ve 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlükleri (VR) takan Bordo Bereliler gerçek bir operasyon icra edebiliyor. Yerli bir yazılım firmasının geliştirdiği sistemle sanal gerçeklik ortamına uçak, tren, gemi, maskûn mahal gibi her türlü taktik operasyonlar aktarılabiliyor ve çeşitli senaryolar oynanıyor. Ayrıca bir mekânın ve bölgenin gerçek görüntüleri de buraya aktarılabiliyor. Simülasyon merkezi sayesinde gerçek bir görevin önce sanal gerçeklik ortamında yapılması sağlanıyor. Personel böylece karmaşık senaryoları gerçeğe uygun şekilde deneyimleyebiliyor ve tecrübe kazanıyor. Sanal çatışma ortamında ayrıca, personel envanterdeki silahın bire bir aynısı kullanırken, bu silahlar gerçekte olduğu tepme hissini de veriyor. BİRÇOK ÜLKE ORTAK EĞİTİM YAPMAK İSTİYOR
Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarda önemli tecrübeler elde eden Bordo Bereliler, deneyimlerini dost ve müttefik ülkelerle de paylaşıyor. Birçok ülke ‘Bordo Bereliler’le tatbikat ve ortak eğitim yaparak Özel Kuvvetler’in sahadaki tecrübelerinden ve aldıkları eğitimden yaralanmak istiyor.