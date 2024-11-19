Bordo bereliler hayat kurtaran eğitimler alıyor

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Doğrudan Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak teşkil edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı, "Durum ve şartlar ne olursa olsun teslim ve esarete düşmek düşünülemez, şahadet esastır." düsturuyla yüksek riskli ve gizli operasyonların yürütülmesini sağlıyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde görev yapan profesyonel askerlerin gönüllülük esasına göre başvurduğu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda zorlu bir eğitim süreci gerçekleştiriliyor.

Başarısız olanların birliğine geri döndüğü zorlu eğitim kapsamında, bu seçkin birlikte yer almak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin fiziki ve psikolojik dayanıklılıkları da test ediliyor.





Zorlu eğitimi tamamlayan personel daha sonra belirlenen uzmanlık alanlarına göre yeni eğitimlere tabii tutuluyor.

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EĞİTİMİN YANINDA TECRÜBE ESAS

Timde yer alan tüm personel silah kullanımı, yakın dövüş, paraşüt, dalgıçlık gibi bir çok operasyonel faaliyet konusunda uzman seviyesinde özel donanım ve birikime sahip oluyor.

Bordo bereliler her türlü iklim ve arazi şartlarında icra ettiği direkt görev ve özel keşif harekatlarıyla derin harekatın önemli bir unsuru olma özelliği taşıyor.

Meslek hayatları boyunca kurs ve eğitimlerine devam eden bordo berelilerde tecrübe esaslı bir sistem icra ediliyor.

TİMLERDEKİ SIHHİYE UZMANLARI ÖZEL EĞİTİM ALIYOR

Özel Kuvvetler timine muharebe faaliyetinin dışında ekstra olarak sağlık konusunda destek sağlayan 2 sıhhiye uzmanı "paramedik" seviyesinde sağlık eğitimi alıyor.

Sıhhiye uzmanları, Özel Kuvvetler Komutanlığına gönüllülük esasına göre başvuran astsubay ve uzman erbaşlardan niteliklerine göre seçiliyor.

Sonrasında sıhhiye uzmanlığı eğitimlerine tabii tutulanlar arasından başarılı olan personel Özel Kuvvetler timlerinde görev almaya hak kazanıyor.

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Timlere katılan sıhhiye uzmanları belirli periyotlarla güncelleme ve tazeleme eğitimlerine meslek hayatları boyunca devam ediyor.

Operasyon sahasında timden herhangi bir personelin yaralanması halinde ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sıhhi uzmanlar, personelin sağlık kuruluşuna sevkini sağlıyor ve sonrasında operasyon sahasına geri dönüyor.

Özel Kuvvet timlerinde görev alan her personelin, görev esnasında üzerinde taşıdığı bireysel ilk yardım kiti bulunuyor.

Personel taşıdığı bu malzemelerin nasıl ve hangi amaç doğrultusunda kullanılacağı konusunda da eğitim alıyor.

Bireysel ilk yardım kiti içerisinde kanama, hava yolu ve solunum problemleri ile küçük çaplı yaralanmalara yönelik sıhhiye malzemeleri bulunuyor.

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Özel Kuvvetler timinde görev alan sıhhiye uzmanlarının çantasında ise verilen görevin niteliğine göre personel tarafından ihtiyaç duyulacak kanama kontrol malzemeleri, hava yolu açıklığını ve devamlılığını sağlamada kullanılan hava yolu ekipmanları, solunum, dolaşım, hipotermi, kafa travması, göz yaralanmaları, kırıklar ve yaşanabilecek diğer travma ve rahatsızlıklara yönelik malzemeler yer alıyor.

SIHHİYE SİMÜLASYON MERKEZİ'NDE GERÇEKÇİ EĞİTİM

Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki personel her alanda sürekli eğitimlerine meslek hayatı boyunca devam ediyor.

Bu kapsamda kurulan Sıhhiye Simülasyon Eğitim Merkezi'nde ise tim personelinin muharebe alanında yaralıya müdahale eğitimlerini en gerçekçi şartlar altında gerçekleştirmeleri maksadıyla hizmet veriliyor.

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Merkez içerisinde gerçek insan boyutlarında ve ağırlığında, insani fonksiyonların çoğunluğunu birebir yerine getirebilen gerçekçi mankenler yer alıyor.

Bu kapsamda sıhhiye uzmanlarının, muharebe sahasında karşılaştıkları ani yaralanmalara yönelik müdahalelerinin hızlı ve doğru yapılması hedefleniyor.

MUHAREBE ALANINDA SIHHİ MÜDAHALE EĞİTİMLERİ VERİLİYOR

Sıhhiye uzmanlığı alanında eğitim veren bordo bereli personel AA muhabirine, "Özel Kuvvetler Komutanlığı Sıhhiye Simülasyon Eğitim Merkezi, tim personelinin muharebe alanında yaralıya müdahale eğitimlerini en gerçekçi şartlar altında gerçekleştirmek maksadıyla kurulmuştur. Merkezimizde Özel Kuvvetler tim personeline, tim sıhhiye uzmanlarına, muharip ve operasyonel sıhhiye personeline ve müşterek eğitimler kapsamında yabancı ülke personeline muharebe alanlarında yaralıya sıhhi müdahale eğitimleri verilmektedir." şeklinde konuştu.

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Burada verilen eğitimlerde amacın muharebe sahasında gerçekleştirilen yaralanmalarda zayiatları en aza indirerek personele verilen görevin başarıyla yerine getirilmesini sağlamak olduğuna vurgu yapan bordo bereli personel, "Timlerimizde görev alan sıhhiye uzmanlarının birincil görevi muharip personel olarak timle birlikte görev almaktır. Aynı zamanda tim personeli veya müşterek görev kuvvetlerinde bulunan personelin hastalanması veya yaralanması durumunda gerekli tıbbi ve ilk müdahaleyi sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

TAZELEME EĞİTİMLERİ MESLEK SÜRESİ BOYUNCA DEVAM EDİYOR

Bordo bereli personel, muharip ve sağlık konularında eğitimlerini tamamlayarak timlerde görev almaya başlayan sıhhiye uzmanlarının tazeleme eğitimi altında merkeze belirli periyotlarda tekrar gelerek eğitimlere tabii tutulmaya devam edildiğini söyledi.

Muharebe alanında yaralıya sıhhi müdahale uygulamalarının sahada yaşanan taktik durum, zaman, kısıtlı malzeme ve tahliye imkanlarındaki zorluklar nedeniyle sivil sağlık öğretileriyle farklılıklar taşıdığına dikkati çeken bordo bereli personel, "Sivil bir ortamda yaralının olay bölgesinden hareket ettirilmeden yaralıya müdahaleye başlanması birinci öncelik olarak kabul edilmesine karşın, askeri öğretilerde bölgede riskin süreklilik arz etmesinden dolayı ikinci bir yaralanmanın önüne geçilmesi için yaralı personelin müdahale yapılmadan emniyetli bir alana çekilerek müdahalesine burada başlanması gerekmektedir." diye konuştu.