MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBor’da kepçe operatörünü öldüren şüpheli, Ereğli’de yakalandı
GeriGündem Bor’da kepçe operatörünü öldüren şüpheli, Ereğli’de yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Atilla ATMACA/ EREĞLİ, (Konya) (DHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 11:28 | Son Güncelleme:

Bor’da kepçe operatörünü öldüren şüpheli, Ereğli’de yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bor’da kepçe operatörünü öldüren şüpheli, Ereğli’de yakalandı
Abone Olgoogle-news

NİĞDE’nin Bor ilçesinde kepçe operatörü Ramazan Şahin Akbey'i (28) pompalı tüfekle öldüren T.A., Konya’nın Ereğli ilçesinde yakalandı.

Olay, 26 Eylülde Bor ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Kepçesiyle çalışan Ramazan Şahin Akbey'in bulunduğu bölgeye kırmızı bir otomobille gelen T.A., iddiaya göre pompalı tüfekle ateş etti. Akbey, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde kalırken, saldırgan kaçtı. Akbey, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaçan saldırgan T.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ereğli polisi, şüphelinin ilçeye geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. T.A., dün yapılan operasyonda Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınan T.A., Bor Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle