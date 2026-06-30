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Borcunu istediği arkadaşı tarafından bıçaklandı

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#BURSA#Bıçaklı Saldırı#Tartışma
Borcunu istediği arkadaşı tarafından bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 04:55

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Melih Y. (33), 4 bin lira borcunu ödemesini istediği arkadaşı Burak D. (35) tarafından bıçaklandı.

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Olay, saat 18.30 sıralarında Yenice Mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Melih Y., daha önce Burak D.'ye verdiği 4 bin TL borcunu ödemesini istedi. Borcunu ödeyeceğini söyleyen Burak D., Melih Y.'yi cadde üzerindeki bir apartmana çağırdı. Apartman girişinde buluşan ikili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Burak D., yanında bulunan bıçakla Melih Y.'yi karnından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan yaralı için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Melih Y.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Olayın ardından kaçan şüpheli Burak D.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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#BURSA#Bıçaklı Saldırı#Tartışma

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