‘Borcuna sadık’ hırsız

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İSTANBUL Esenyurt’taki bir markete 6 Ocak günü sabah saatlerinde siyah giyimli, bereli, eldivenli ve yüzü boyunlukla kapalı halde A.Ö. girdi. Direkt depo kısmına giden A.Ö. bu sırada market çalışanı G.E. ile karşılaştı.

'SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM'

A.Ö. iddiaya göre G.E.’nin boğazına bıçak dayadı ve işyerindeki çelik kasayı açtırarak içindeki 200 bin TL’yi aldı ve yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşadığı şokun ardından polis ekiplerine haber veren G.E. ifadesinde, “Marketin depo kısmında çalışıyordum. Eli ve yüzü kapalı biri geldi, boğazıma bıçak dayayarak bana marketin çelik kasasını açtırdı ve içindeki 200 bin TL nakit parayı alarak marketten çıktı. Bana bir zarar vermedi. Olay nedeniyle bir süre sinir krizi geçirdiğimden dolayı depodan çıkamadım” dedi.

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SANAL BAHİS DE OYNAMIŞ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, 25 yaşındaki şüpheli A.Ö.’nün kimlik bilgilerine ulaşıldı ve şüpheli 8 Ocak’ta yakalandı. Şüpheli emniyette verdiği ilk beyanda, gasp ettiği parayı ne yaptığının sorulması üzerine, “Parayı kendi banka hesaplarıma aktardım. Hesaplarımdan da bir kısmını sanal bahis sitelerine yatırdım, geri kalanıyla borçlarımı ödedim” dedi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, olayda üzerinde bulunan boyunluk, bere, eldiven, mont ve olayda kullandığı bıçak ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.