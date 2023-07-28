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'Borcumu ödeyeceğim' diyerek çağırıp ağır yaraladı

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#ADANA#Çukurova #Silahlı Saldırı
Borcumu ödeyeceğim diyerek çağırıp ağır yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 10:31

Adana’da 13 bin liraya veresiyeyle kurbanlık koyun aldığı Basri Algın’ı (49), borcunu ödeyeceğini söyleyerek çağırdığı boş arsada tabancayla ağır yaralayan Şahin Gök (51), yakalandı. İfadesinde, Algın’ın saldırdığını, kendisini korumak için ateş açtığını öne süren Gök, tutuklandı.

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Olay, 22 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvancılık yapan Basri Algın, Kurban Bayramı’nda çiftçi Şahin Gök’e, veresiye 2 koyun verdi. Gök, tarlasındaki buğdayı hasat ettikten sonra 13 bin lira borcunu ödeyeceğini söyledi. Gök, geçen zamana rağmen ödeme yapmayınca Algın telefonla arayıp, parasını istedi. Gök, ödeme yapacağını söyleyerek Algın’ı mahalledeki boş bir arsaya çağırdı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Gök, belindeki tabancayı çıkarıp, Algın’ı sırt ve boynundan vurup, kaçtı.

"BU YIL ZARAR ETTİĞİMİ SÖYLEDİM, BANA SALDIRDI"

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Algın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Gök, ifadesinde, “Bu yıl zarar ettiğimi söyledim. Bana saldırdı, kendimi korumak için ateş ettim” dedi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin Gök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanedeki tedavisi devam eden Algın’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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#ADANA#Çukurova #Silahlı Saldırı

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