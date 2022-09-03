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Borcu nedeniyle otelin elektriği kesildi: Tatilcilerden tepki

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#Otel#Borç#Elektrik
Borcu nedeniyle otelin elektriği kesildi: Tatilcilerden tepki
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 14:29

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, borcun ödenmemesi nedeniyle elektriği kesilen 4 yıldızlı otelde konaklayan tatilcilerden bazıları tesisten ayrıldı, bazıları da işletme sahibiyle telefonda görüşüp tepkisini dile getirdi.

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Manavgat'ın Çolaklı Turizm Merkezi'ndeki 4 yıldızlı otelde dün saat 17.00 sıralarında yaklaşık 300 bin liralık borç nedeniyle elektrik kesildi. Otelde konaklayan yaklaşık 150 yerli ve yabancı tatilciden bazıları eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı. Bazısı da otel içerisindeki tesislerde vakit geçirdi. Çalışanlardan bir kısmı oteli terk etti, kalan görevliler otel sahibine ulaşmaya çalıştı. İhbar üzerine otele jandarma ekipleri sevk edildi. Otelde kalan tatilciler sorunun çözülmesi için acente firması görevlileriyle bağlantı kurdu. Tur acentelerinin yetkilileri de otele gelip tatilcileri sakinleştirmeye çalıştı.

Borcu nedeniyle otelin elektriği kesildi: Tatilcilerden tepki

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OTEL SAHİBİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Otel sahibiyle telefonda görüşen bir tatilci, ödeme yaptığı 8 bin liranın iadesini talep etti. Görüşmede otel sahibi yurt dışında olduğunu belirterek, sorunu çözmeye çalıştığını anlattı. Telefonun hoparlöründen yapılan görüşmeyi çevredekiler de dinledi. Otel sahibinin, "Ben haram yemem, 3 çocuğum var" sözleri üzerine tatilci, "Benim de 1 çocuğum var. Onu da sizin otelinizin önündeki otomobilde yatırıyorum. Bize en az 3-4 günlük kalan yemekleri ısıtıp ısıtıp veriyorlar" dedi. Tatilci sonrasında otomobilde uyuyan çocuğunu gazetecilere gösterdi. Diğer tatilci de yaşadıkları mağduriyet nedeniyle ödenen 11 bin liranın iadesini talep etti.

Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir'in girişimiyle saat 01.00 sıralarında otele tekrar elektrik verildi.

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#Otel#Borç#Elektrik

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