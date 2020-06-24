MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBorçluyu bayıltana kadar dövüp dolaba koydular
GeriGündem Borçluyu bayıltana kadar dövüp dolaba koydular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 24.06.2020 - 13:32,Son Güncelleme:

Borçluyu bayıltana kadar dövüp dolaba koydular

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Borçluyu bayıltana kadar dövüp dolaba koydular
Abone Olgoogle-news

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kendilerine borçlu olan R.T.'yi, iş yerlerinde dövüp, yarı baygın halde dolaba koyan 1'i kadın 6 şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri, 21 Haziran günü, Başiskele ilçesindeki iş yerinde, bir kişinin zorla tutularak, dövüldüğü ihbarını aldı. Hemen adrese baskın yapan polis ekipleri, dövülen R.T.’yi, yarı baygın halde dolapta buldu. R.T.'yi kendilerine olan borcu nedeniyle alıkoyarak, dövdükleri belirlenen E.T., M.G., İ.A., T.A., F.A. ve Ş.A. gözaltına alındı. R.T. ise hastaneye kaldırıldı.

İş yerinde yapılan aramada da 2 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. R.T.’nin cep telefonuna el koyan şüpheliler, 'gasp' ve 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan bu sabah adliyeye sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle