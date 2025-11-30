×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Borçlusunun evini kundaklamak istedi, yanlış binayı ateşe verdi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Yangın#Mahkeme
Borçlusunun evini kundaklamak istedi, yanlış binayı ateşe verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 12:06

İstanbul Sultanbeyli’de bir binanın girişindeki doğal gaz sayaçlarını kundaklayarak kaçan şüpheli yakalandı. Şüpheli Y.Y. (30), kendisine 100 bin lira borcu bulunan kişinin oturduğunu sanarak yanlış binayı ateşe verdiğini itiraf etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

14 Kasım’da Ahmet Yesevi Mahallesi Süleyman Gazi Sokak’ta meydana gelen olayda, bir apartmanın girişinde bulunan doğal gaz sayaçlarında yangın çıktı. Ev sahipleri tarafından fark edilip söndürülen yangının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, kimliği belirsiz bir kişinin araçla binanın önüne geldiği, bir süre bekledikten sonra içeri girip yanında getirdiği tutuşturulmuş kartonla sayaçları ateşe verdiği ve ardından kaçtığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada şüpheli Y.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki ifadesinde, T.G. isimli kişiden 100 bin lira alacağı olduğunu, kundakladığı binanın bu kişiye ait olduğunu düşündüğünü söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözden KaçmasınKütahyada 4.0 büyüklüğünde depremKütahya'da 4.0 büyüklüğünde deprem!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Yangın#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!