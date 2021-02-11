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Gündem
Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/DHA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Borçlusunu bulamayınca eşini katledip kendini vurdu

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Borçlusunu bulamayınca eşini katledip kendini vurdu
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Şanlıurfa’da yaşayan Halil Kermeli (28), dün iddiaya göre koyun satışı nedeniyle kendisine borcu bulunan Mehmet Güneş’in Güneş Mahallesi´ndeki evine gitti.

Evde borçlusu yerine eşi Meryem Güneş’i bulan Halil Kermeli, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kermeli, yanındaki tüfekle Meryem Güneş´e ateş etti. 

Kanlar içerisinde yere yığılan kadının hayatını kaybetmesi üzerine Halil Kermeli, aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerini duyanlar evin avlusunda yerde kanlar içerisindeki iki kişiyi görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri Meryem Güneş´in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Halil Kermeli ise kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarmanın soruşturması sürüyor.

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