Borçluları katletti

H.A.’nın borçlu olduğu lokantacı Osman Sarıtemur, dün atölyeye gitti ve alacağını istedi. İkili kısa süre içerisinde sözlü olarak tartışmaya başladı. Konfeksiyoncu H.A. silahla Osman Sarıtemur’u öldürdü. Daha sonra telefonla Osman Sarıtemur’un kardeşi Mehmet Sarıtemur’u arayan H.A. onu da atölyeye çağırdı. H.A, kısa süre sonra gelen Mehmet Sarıtemur’u da silahla vurarak öldürdü. Ardından cesetleri gizlemek amacıyla halıya sardı. Öldürülen kardeşlerin yakını Hakan C. de Sarıtemur Kardeşler’den haber alamayınca atölyeye geldi. Katil, bu kez Hakan C.’ye çekiçle saldırdı. Başından aldığı çekiç darbeleriyle ağır yaralanan Hakan C. pencereden seslenerek yardım istedi. Bunun üzerine H.A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Hakan C.’nin durumu ciddiyetini koruyor. Polis H.A.’yı arıyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara