Borçlarını ödeyebilmek için insanları bataklığa çekmiş

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İzmir’de Denizbank Bornova Şubesi’nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandığı ortaya çıkmıştı. Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı da olan Denizbank Şube Müdürü Hatice Ö. (48), iddiaya göre, yüksek kâr vaadiyle fon ve altın alıp değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 7 işinsanından yaklaşık 300 milyon TL topladı. Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.’nün parayı döviz bürosu sahibi Serkan Çelik’e gönderdiği ileri sürüldü. Hatice Ö., para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra işinsanları dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar durumu polis ekiplerine bildirip Hatice Ö. hakkında şikâyetçi oldu.

Yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö. hakkında, 27 Haziran’da gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, Hatice Ö.’nün evinde çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Ekipler, Hatice Ö.’nün, intihar teşebbüsünün ardından pişman olup gittiği hastanede tedaviye alındığını saptadı.

YEMEK YEMİYOR

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Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.’nün başında, polis beklemeye başladı. Yemek yemeyi reddeden Hatice Ö.’nün, doktorlara göre ifade verecek durumda olmadığı belirtildi. Daha sonra Hatice Ö., psikiyatri servisine yatırıldı. Operasyon kapsamında ayrıca banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Hatice Ö.’nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi Serkan Çelik (48), 28 Haziran’da tutuklandı. Çelik ifadesinde, “Hatice Ö., bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Polis ekipleri ayrıca döviz bürosunda, Denizbank Bornova Şubesi’nde ve belirlenen bazı adreslerde aynı gün arama yaptı. Ayrıca Hatice Ö. ile Serkan Çelik’in mal varlıklarına el koyuldu. Hatice Ö.’nün özellikle Denizbank’ta yüklü miktarda mevduatı olanları gözüne kestirip hedef aldığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de ifadelerinde suçlamaları kabul etmediklerini, bir personel olarak rutin görevlerini yaptıklarını, herhangi bir usulsüzlüğe karışmadıklarını söyledi. E.Y. ve A.A. yurtdışına çıkış yasağıyla serbest kaldı.

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‘İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMADIM’

Hastanede tedavisi süren Hatice Ö.’nün doktorların uygun görmesi üzerine ifadesi alınabildi. Hatice Ö. ifadesinde, “Borçlarım vardı, çıkmaza girdim. Ödemek için böyle bir yola başvurdum. Mağdurların paralarını da hep bir önceki mağdurun taleplerini karşılamak için kullandım. Faiz ve dolar kurundaki dalgalanmalardan dolayı işin içinden çıkamadım. Çırpındıkça daha da bataklığa saplandım. Yaptığım tüm işlemler bankacılık faaliyetleri çerçevesinde usulüne uygun yapılmıştır. Suçsuzum” dedi.