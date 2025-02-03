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‘Borç ver’ cinayeti

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Mamak#Borç
‘Borç ver’ cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 07:00

Ankara Mamak’ta bulunan Polatlar Stratejik Düşünebilmeyi Geliştiren Oyunlar Derneği’nde önceki gece kumar oynayıp kaybeden Ali Giraç (24), akrabası Mustafa Demir (45) ve arkadaşı B.D.’den borç istedi ancak olumsuz yanıt aldı.

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Bunun üzerine eve gidip pompalı tüfekle tekrar derneğe dönen Giraç, Mustafa Demir ve B.D.’ye ateş açtı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Saçmaların isabet ettiği Mustafa Demir yaralanırken, saklanan B.D. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olay sonrası yaya olarak kaçan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen saldırgan Ali Giraç, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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#Ankara#Mamak#Borç

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