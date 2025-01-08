×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Borç nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla öldürüp intihar etti

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Borç#Polis
Borç nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla öldürüp intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 00:04

Kayseri'de Mustafa Körükçü, otel lobisinde borç nedeniyle tartıştığı Akif Mahmut Özkaya'yı tabancayla öldürüp intihar etti.

Haberin Devamı

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesindeki bir otelin lobisinde meydana geldi. Mustafa Körükçü, Akif Mahmut Özkaya ve 2 arkadaşı bir otelin lobisine geldi. Burada Mustafa Körükçü ile Akif Mahmut Özkaya arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mustafa Körükçü belinden çıkardığı tabancayla Akif Mahmut Özkaya'yı vurduktan sonra aynı silahla kendi başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Körükçü ve Özkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Körükçü ve Özkaya'nın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Borç#Polis

BAKMADAN GEÇME!