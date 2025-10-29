×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Borç nedeniyle tartıştığı akrabalarını vurdu: 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#TRABZON#Borç-Alacak Kavgası#Polis Takibi
Borç nedeniyle tartıştığı akrabalarını vurdu: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2025 17:27

Trabzon'da Y.Y. (27) borç-alacak nedeniyle tartıştığı amcası, yengesi ve kuzenini tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Haberin Devamı

Olay, saat 15.30 sıralarında 2 Nolu Bostancı Mahallesi Balkaya Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; Y.Y., borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle amcası S.Y.'nin evine giderek burada yengesi A.Y. ve kuzeni P.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Y.Y., tabancayla peş peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Borç nedeniyle tartıştığı akrabalarını vurdu: 3 yaralı

Kurşunların karın ve kasık bölgelerine isabet etmesi sonucu S.Y., eşi A.Y. ile kızı P.Y. yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Borç nedeniyle tartıştığı akrabalarını vurdu: 3 yaralı

Ameliyata alınan yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri, çalışma başlattı

Haberle ilgili daha fazlası:
#TRABZON#Borç-Alacak Kavgası#Polis Takibi

BAKMADAN GEÇME!