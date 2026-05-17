×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Borç meselesi kanlı bitti

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Seyhan#Cinayet Büro Amirliği
Borç meselesi kanlı bitti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 07:00

ADANA Seyhan’da 13 Mayıs’ta saaat 22.30 sıralarında Suriye uyruklu Hasan Zerzur (32), kendisine 5 bin lira borcu olan kuzeni Ehmed Zerzur (21) ile parayı vermediği için tartıştı.

Haberin Devamı

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hasan Zerzur, kuzenini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ehmed Zerzur, hayatını kaybetti.

SINIRDA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hasan Zerzur'un kentten ayrıldığını tespit etti. Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen şüpheli, Reyhanlı ilçesinde sınır kapısına doğru giderken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorguya alınan şüpheli, "Ehmed’den 5 bin lira alacağım vardı. Vermeyince tartışıp kavga ettik. Sinirlenip bıçakladım. Pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Zerzur, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Seyhan#Cinayet Büro Amirliği

BAKMADAN GEÇME!