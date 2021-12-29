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Borç-alacak tartışmasında kan döküldü! Tartıştığı kişiyi öldürüp intihar etti

#İzmir#Borç#İntihar
Borç-alacak tartışmasında kan döküldü Tartıştığı kişiyi öldürüp intihar etti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, borç-alacak nedeniyle tartıştığı Berkan Ergün'ü (32) tabancayla başından vurarak öldüren Uzman Çavuş İbrahim Karcı, kaçtığı Gaziemir ilçesinde kendi yaşamına da son verdi.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi 1671 sokakta meydana geldi. Berkan Ergün ile Uzman Çavuş İbrahim Karcı arasında borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, İbrahim Karcı belinden çıkardığı tabancayla Berkan Ergün'e ateş etti. Ergün, başına isabet eden mermiyle kanlar içerisinde yığılırken, Karcı ise Ergün'ün otomobilini alarak olay yerinden kaçtı. 

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Berkan Ergün, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ergün, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Borç-alacak tartışmasında kan döküldü Tartıştığı kişiyi öldürüp intihar etti
Berkan Ergün

İNTİHAR ETTİ

Öte yandan, Berkan Ergün'ün otomobilini alarak kaçan İbrahim Karcı, aracı belli bir noktada terk etti. Otomobili bulup çalışmasını sürdüren polis ekipleri, gelen ihbar üzerine gittiği Gaziemir ilçesinde İbrahim Karcı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerince yapılan ilk incelemede Karcı'nın tabancayla yaşamına son verdiği belirlendi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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