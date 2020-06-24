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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 24.06.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

'Boralar' taburu Tokat'a döndü

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'Boralar' taburu Tokat'a döndü
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TOKAT Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Hareket Taburu'nda görevli 240 komando, Barış Pınarı Harekatı'ndaki görevlerini tamamlayarak, kente döndü.

Tokat Jandarma Komutanlığı bünyesinde 'Boralar' olarak adlandırılan Özel Hareket Taburu'nda görevli 240 komando, 9 ay önce düzenlenen törenle dualar eşliğinde Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyondaki görevlerini tamamlayan komandolar, dün Tokat'a döndü. Komandolar, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay tarafından Tokat Havalimanı'nda karşılandı. Askeri uçaktan sosyal mesafe kuralına göre inen komandolar, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra otobüslerle taburlarına gitti.

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