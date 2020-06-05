Borabay Gölü nerede ve hangi şehirde? Borabay Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü

Borabay Gölü, her yıl farklı şehirlerden ziyaretçi akınına uğrar. Bunun sebebi ise göl çevresinde yürüyüş yapmanın, spor olanaklarının ve kamp seçeneklerinin fazla olmasıdır.

Borabay Gölü Nerede ve Hangi Şehirde?

Bir tabiat harikası olan Borabay gölü, Amasya şehrinin Taşova ilçesinde yer almaktadır. Yaklaşık olarak il merkezine 63 kilometre uzaklıkta bulunan göl, Taşova ilçesine de 15 kilometrelik bir mesafededir. Göl etrafında pek çok farklı ağaç ve bitki çeşidi bulunmaktadır. Bu nedenle de Borabay Gölü, muhteşem bir manzaraya sahiptir.

Borabay Gölü Oluşumu, Özellikleri, Derinliği, Büyüklüğü

Borabay Gölü, Amasya’nın muhteşem yeşilliğinin içerisinde bulunan masmavi bir göldür. Borabay gölü, denizden yaklaşık olarak 1.050 metre yükseklikte bulunmaktadır. Borabay Gölü, genellikle bir krater gölü olarak bilinir. Fakat kendi kendine oluşmuş doğal bir set gölüdür. Bu gölün oluşumunda akarsulardan gelen yıkıntılar ve bu yıkıntıların bir set oluşturması etkilidir.

Borabay gölünün güney kısmı genellikle sarp ve dik bir yamaçtan oluşur. Borabay gölü bir özellik olarak da dereden gelen sularla beslenir. Borabay gölü, 80 metre genişliğe ve 25 metre derinliğe sahiptir. Göl, doğu ve batı yönünde uzanan büyük bir vadi üzerinde yer almaktadır. Özellikle bu vadi çevresinde büyük bir ormanlık alan bulunuyor. Bu alanda konaklama yerleri ve çeşitli sporlar yapabileceğiniz özel alanlar yer alıyor. Göl etrafında genellikle temiz havanın bol olması sebebiyle yürüyüş yapılabilecek pek çok alan ve parkur bulunmaktadır. Bunun yanı sıra piknik amaçlı da kullanıma uygun alanlar vardır.

Borabay Gölü, muhteşem yeşilliği ve doğanın sunduğu olanaklar ile Bakanlar Kurulunca da bir Turizm Merkezi olarak seçilmiştir. Borabay Gölü, şehir merkezine de çok yakın olması nedeniyle özellikle hafta sonları çok fazla kişi bu alana akın etmektedir. Konaklama alanlarının da varlığı bu gölün ziyaretine gelen ziyaretçileri her geçen gün artırmaktadır.