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Bonkör kopyacı

#Osmaniye#Ehliye Sınavı#Kopyacı
Bonkör kopyacı

Ehliyet sınavına 8 bin liralık kopya düzeneği ile girdi, yakayı ele verdi...

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Osmaniye’de, önceki gün gerçekleştirilen ehliyet sınavına giren Osman S.’nin hareketlerinden şüphelenen görevliler, polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine sınav merkezine gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Osman S.’nin üzerinde arama yaptı. Osman S.’nin sağ omzuna yerleştirdiği kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık ile internet üzerinden ses ve görüntü aktarımı yapılan düzenek bulundu.

Osman S. ile irtibatlı oldukları saptanan F.Ş., Ş.T. ve İ.K. gözaltına alındı. Osman S.’nin ifadesinde, kopya düzeneğini 8 bin lira karşılığında hazırlattığını söylediği öğrenildi. Düzenek ve bulunan 8 bin liraya el koyulurken, şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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