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Boncuklu Tarla, Göbeklitepe’den daha eski bir yerleşim yeri mi? Çarpıcı açıklamalar...

#Mardin#Mardin Valisi#Mahmut Demirtaş
Boncuklu Tarla, Göbeklitepe’den daha eski bir yerleşim yeri mi Çarpıcı açıklamalar...

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, “Mardin’in her yerinden tarih fışkırıyor. Boncuklu Tarla’nın belirli bir kazı çalışmasının ardından elde edilen bulgular üzerinde yapılan incelemede Göbeklitepe’den daha eski bir yerleşim yeri olduğu konusunda ortak bir fikir var” dedi.

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Dargeçit ilçesinin kırsal Ilısu Mahallesi'ndeki arkeolojik kazı çalışmaları 'Ilısu Barajı ve HES Projesi Etkileşim Alanında Kalan Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Kurtarılmasına Yönelik Çalışmalar' kapsamında devam ediyor.

Kazı alanında incelemelerde bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ergül Kodaş’tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

'BONCUKLU TARLA’NIN CAZİBESİ GÖBEKLİTEPE'DEN DAHA FAZLA'

Vali Demirtaş, insanlık tarihine ışık tutacak Boncuklu Tarla’nın koruma altına alınmasına yönelik çalışma planlandıklarını belirtti.

Kazılarda ortaya çıkarılan bulgular üzerinde yapılan incelemelerde Boncuklu Tarla’nın Göbeklitepe’den daha eski bir tarihe sahip olduğunun öngörüldüğünü dile getiren Vali Demirtaş, “İnsanlık tarihinin karanlıkta kalan noktasının aydınlatılmasında tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her yeri tarih kokan medeniyetler beşiği Mardin’imiz önemli bir şehir konumundadır. Boncuklu Tarla’nın belirli bir kazı çalışmasının ardından elde edilen bulgular üzerinde yapılan incelemede Göbeklitepe’den daha eski bir yerleşim yeri olduğu konusunda ortak bir fikir var. Kazılar tam anlamıyla gerçekleştiğinde insanlık tarihi konusunda daha aydınlatıcı bilgiler ortaya çıkacağına inanıyorum. Göbeklitepe’den daha eski bir tarihe sahip olduğu öngörülen Boncuklu Tarla turistik alan olarak da Göbeklitepe’den daha cezbedici bir görüntüye sahip. Boncuklu Tarla’da Bakanlığımızın destekleri yanı sıra Valilik olarak da destek vermek için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalarımız kapsamında ilk olarak alanın koruma altına alınmasına yönelik bir çalışma yapmayı planlıyoruz” dedi.

Boncuklu Tarla, Göbeklitepe’den daha eski bir yerleşim yeri mi Çarpıcı açıklamalar...

 

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#Mardin#Mardin Valisi#Mahmut Demirtaş