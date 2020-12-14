Bomboş yolda zoru başardılar! Ölümüne inat

İstanbul Esenyurt, D-100 Karayolu’nun Büyükçekmece istikametinde, yanyoldan anayol katılımına bağlanan yolu paylaşamayan iki sürücü kaza yaptı. İlginç kaza, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan yolda meydana geldi. Kaza sebebiyle iki otomobilde hasar meydana gelirken, bağlantı yolu sürücüler anlaşana kadar kapalı kaldı. Sürücülerin kendi aralarında anlaşmasının ardından yol trafiğe açıldı.