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Bombaları 100 dolara taşımışlar

#Bomba#PKK#15 Temmuz Demokrasi Otogarı
Bombaları 100 dolara taşımışlar

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilogram ağırlığında 6 bombayla yakalanan İbrahim Zal ve Ramazan Arslan’ın bombaları ruhsatsız silah sanarak 100 dolar karşılığında taşıdıkları ortaya çıktı.

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Savcılık örgütle bağlantılarını tespit edemediği Zal ve Arslan’a 8 yıl, bombaları PKK’lı Esat Köksal’dan teslim alan Yaşar Samur’a ise 39 yıl hapis istemiyle dava açtı.

RUHSATSIZ SİLAH SANIYORDUK

İddianamede Yaşar Samur’un ifadesinde, Esat Köksal’ın kendisini aradığını anlatarak, “Ruhsatsız silah olduğunu söyledi. Bin 200 dolar gönderecekti. 200 dolarını ben alıp, bin dolarını silahı almaya gelene verecektim. İbrahim’e 100 dolarını ona vereceğimi söyleyip çantayı aldırdım. O da ruhsatsız silah olduğunu sanıyordu” dedi.

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#Bomba#PKK#15 Temmuz Demokrasi Otogarı