Bombalar altında 80 ameliyat... Meysem’in kalbine dokundular

IRAK Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında, iki doktor ve sekiz hemşireden oluşan ekip, geçen şubat ayının sonunda bölgede bulunan kalp hastası çocukların tedavisini yapmak üzere Irak’a gitti. Ancak ekip gittikten çok kısa bir süre sonra bölgede tansiyon aniden yükseldi. İran ve ABD/İsrail arasında sıcak bir savaş başladı. Tepelerinden füzeler geçerken ameliyatlarına devam eden ekip 1 ayda 80 çocuğu sağlığına kavuşturdu.

‘AMELİYAT OLMASAYDI DURUMU CİDDİLEŞECEKTİ’

“Bölgede yeterli ekipman da hekim de bulunmuyor. Çocuk kalp hastalıklarında zamanında müdahale önemlidir. Bölgedeki çoğu çocuğun tedavisinde çok geç kalınmış oluyor ve müdahale etmezsek en fazla bir ay kadar bir zamanları kalmış oluyor” diyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kemal Avşar, bomba ve füze sesleri arasında 1 ay boyunca ameliyat ettiği çocuklardan biri olan 13 yaşındaki Meysem Resul Ali Fakır’ın hikâyesini Hürriyet’e anlattı:

“Daha önce Hindistan’da ameliyat olmuş bir çocuğumuzdu. Ancak durumu zamanla kötüleşmiş. Nefes alamıyor, yürüyemiyordu. İleri derecede kalp yetmezliği tablosu vardı. Akciğerlere giden kan akımının ciddi şekilde azaldığını, buna bağlı olarak oksijenlenmenin bozulduğunu ve tablonun yaşamı tehdit eder nitelikte olduğunu gördük. Bu durum akciğerlere giden kan akışını azaltmıştı ve durum çok kötüleşmişti. Sığırdan elde edilen contegra grefti dediğimiz bir biyolojik damarı hastaya takmamız ve kan akışını yeniden sağlamamız gerekiyordu. Ancak bu malzeme bölgede yoktu. Türkiye’den getirtmek istedik ancak havayolları da kapalıydı ve bölgeye uçuş yoktu. Karayolları ile geliş de tehlikeli ve zordu. Türkiye’den bir arkadaşımız bölgeye bu damarı karayolu ile getirmeyi başardı. Sığırın boyun toplardamarından elde edilen biyolojik bir damar olan contegra greft özellikle çocuk hastalarda kalpten akciğerlere giden kan akışının yeniden sağlanmasında kullanılıyor. Bu yönüyle klasik baypas ameliyatlarından farklı bir uygulama alanına sahip. Eğer hastaya müdahale edilmeseydi, kalp yetmezliği ilerleyecek ve organ hasarı gelişecekti. Şu an kızımızın genel durumu iyi, kalp fonksiyonları düzeldi.”

‘BAŞARI HABERİYLE YENİDEN DOĞDUK’

Anne Munteha Rahme Yousuf ve baba Rasul Ali Fakır ise yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: “İlk ameliyatından sonra her şey yolundaydı. Ama zamanla kötüleşmeye başladı. Doktorlar damarın tıkandığını söylediğinde dünyamız başımıza yıkıldı. Savaş nedeniyle ameliyat için gerekli malzemenin bulunamaması bizi çaresiz bıraktı. Her geçen gün kızımızı kaybetme korkusuyla yaşadık. Türkiye’den bir doktorun geleceğini öğrendiğimizde ilk kez umutlandık. Damarın getirildiğini öğrendiğimizde gözyaşlarımızı tutamadık. Ameliyat günü hayatımızın en uzun saatleriydi. Dakikalar geçmek bilmedi. Başarı haberini aldığımızda yeniden doğmuş gibi hissettik. Kızımızı tekrar bize verdiler.”