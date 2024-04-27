Bombacıya ceza yağdı: 7 kere ağırlaştırılmış müebbet artı 1794 yıl hapis

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İstanbul’da Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 37 sanıklı davada karar çıktı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan bir kısmı salona gelerek bir kısmı da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

TASARLAYARAK, KASTEN...

Mahkeme heyeti, sanık Albashir’i “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” ve biri çocuk 6 kişiye karşı “Tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme” suçlarından toplam 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Albashir, 99 kişiye karşı “Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” ve “Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak” suçlarından da toplam bin 794 yıla kadar hapis ve 22 bin lira adli para cezası aldı. Albashir’e “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan dava açılmışsa da bu suçun “Devletin birliği ve bütünlüğünü bozma” suçu kapsamında eridiği gerekçesiyle ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığına da karar verildi.

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24 SANIĞA HAPİS CEZASI

Sanıklar Fatma Berkel ve Ferhat Habeş ise “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım” ve 6 kişiye karşı “Tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye yardım” suçlarından 18’er yıldan olmak üzere toplam 126’şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Berkel ve Habeş’e, 99 kişiye karşı “Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım” suçundan ise toplam 891’er yıl, “Silah sağlama” suçundan da 18’er yıl hapis cezası aldılar. Biri 18 yaşından küçük bir çocuk olmak üzere

12 sanık beraat ederken, diğer sanıklar da 4 ile 17 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı. 3 sanık da “Göçmen kaçakçılığı” suçundan hapis ve para cezasına çarptırıldı. Tutuklu 4 sanık da tahliye edildi.

SAVUNMA YAPMADI

- Duruşmada son sözü sorulan bombacı Albashir, “Kendimi savunmayacağım, bana vereceğiniz herhangi bir hükmü kabul ediyorum. Olan patlama ve vefat edenlerden dolayı verilecek cezayı kabul ediyorum. Sayın Başkanla baş başa konuşmak istiyorum” dedi.

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DURUŞMAYA SİYAHLAR İÇİNDE GELDİ

- İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya siyah başörtü, siyah hırka ve siyah etekle gelen Ahlam Albashir’in soğukkanlı duruşu dikkat çekti.

1035 YIL ALAN FATMA BERKEL BAYGINLIK GEÇİRDİ

- Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda bulunan ve bin 35 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Fatma Berkel baygınlık geçirdi. Kısa süre sonra kendisine gelen Berkel, “Ben ne yaptım, neden ceza aldım. Bunun için mi?” diyerek Ahlam Albashir’i işaret etti. Berkel kendisini “Bizim yanımıza niye geldiklerini bilmiyordum. ‘Buraya yaşamaya geldik, tutunamazsak dışarı çıkacağız’ demişti. Aramızda sadece bu konuşma geçti. Örgütle bağlantım yok. Beraatimi talep ederim” sözleriyle savunmuştu.

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İSTİKLAL’İ KANA BULAMIŞTI

- İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022’de bir bankın üzerine bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 99 kişi de yaralandı. Kamuflaj desenli pantolon giymiş, siyah başörtülü ve Suriyeli olduğu tespit edilen kadın terörist Ahlam Albashir kısa sürede yakalandı.