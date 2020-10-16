Bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gidecek bir TIR’ı durdurdu. İhracat beyannamesinde gübre yüklü olduğu beyan edilen TIR’da yapılan aramada 25 kiloluk çuvallar içinde 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi. Bomba yapımında kullanıldığı belirtilen potasyum nitrata el koyan ekipler, TIR’da bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.



