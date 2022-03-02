Bomba sesleri altında eserlerini topladı

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Eserleri daha önce Türkiye’deki galerilerde de yer alan Ukraynalı Sanatçı Margo Sarkisova, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin ardından Harkov’daki stüdyosunu terk etmek zorunda kaldı. Tehlikeli bir noktada bulunan stüdyodan kaçma anlarını sosyal medyada paylaşan Sarkisova, dünyanın dört bir yanından destek mesajları aldı. Hürriyet’e konuşan Sarkisova, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Harkov’da bomba sesleri duymaya başlamıştık. Başka bir şehre geçme kararı aldım. Şehri terk ederken yanıma hangi eserlerimi alacağıma karar vermek için sadece 20 dakikam vardı. Dışarıda bomba sesleri gelmeye devam ediyordu. Eserlerimin bir kısmını alabildim. Şu anda stüdyom Harkov’da kalan insanların sığınağı haline geldi.”

‘NAİFLİĞİMİ KAYBETTİM’

2014 yılında yine Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sebebiyle yaşadığı Donetsk’ten ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Sarkisova, “O zaman mutlaka geri dönebileceğimi düşünmüş, hiçbir eserimi toplamamıştım. Şu anda 8 sene önceki naifliğimi kaybettim ve stüdyomu bir daha hiç göremeyecekmişim gibi kapattım” diye konuştu. Instagram’da yaptığı paylaşımın ardından dünyanın dört bir yanından dayanışma mesajları aldığını belirten Sarkisova, “2014 yılında yaşadıklarımızdan sonra 2022 yılında tüm dünyanın bu kadar yanımızda olacağını hayal bile edemezdim. Dünyanın dört bir yanından destek olmak için sanat eserlerimi sergilemek istiyorlar. Şu anda ben ve ailem sadece sanatım ve dünyadaki dayanışma mesajları sayesinde hayattayız” ifadelerini kullandı.

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‘GURUR DUYUYORUM’

Çok sayıda sanatçının ülke savunması için mücadele ettiğini belirten Sarkisova, “Savaş bize insanların farklı ve cesur taraflarını gösteriyor. 2014 yılında benim gibi Donetsk’ten ayrılan bir sanatçı arkadaşım var. Fotoğrafçı Rodion Prokhorenko yaşadığı şehirden ikinci kez kaçmayacağını söyledi. Şimdi Harkov’u bu korkunç savaştan korumaya yardım ediyor. Ukraynalı sanatçıların cesaretiyle gurur duyuyorum” dedi.