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Bolvadin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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#Bolvadin#Afyonkarahisar#Kaza
Bolvadinde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 09:47

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kamyon ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Bolvadin- Çobanlar kara yolunda meydana geldi. İ.O. (22) idaresindeki 03 BT 572 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen M.K.O. (26) idaresindeki 58 EF 591 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.O. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Araçlar kurtarıcıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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#Bolvadin#Afyonkarahisar#Kaza

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