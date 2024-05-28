Bolvadin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Bolvadin- Çobanlar kara yolunda meydana geldi. İ.O. (22) idaresindeki 03 BT 572 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen M.K.O. (26) idaresindeki 58 EF 591 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.O. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Araçlar kurtarıcıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.