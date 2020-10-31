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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 31.10.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

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Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü
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BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü.

Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ve Köroğlu Dağı'nın 1850-2200 metre rakımında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne, sabah saatlerinde hafif şekilde kar yağdı. Bir süre etkili olan kar yağışı nedeniyle kayak merkezindeki yeşil alanlarda ve çatılarda ince kar örtüsü oluştu. Park halindeki araçların da üstlerinde hafif şekilde kar birikti. Öte yandan bölgede, yoğun şekilde sis etkili oluyor. 

Boluya mevsimin ilk karı düştü

Boluya mevsimin ilk karı düştü


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