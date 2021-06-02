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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 02.06.2021 - 14:50 | Son GÃ¼ncelleme:

Bolu'ya haziran karÄ±! Her yer beyaza büründü

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Bolu'ya haziran karÄ±! Her yer beyaza büründü

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya 2 Haziran'da kar yaÄŸarken, yeÅŸil alanlar ve araÃ§larÄ±n Ã¼zeri, bembeyaz oldu.Â

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da, haziran ayÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. 2 bin 200 rakÄ±mlÄ± kayak merkezine sabah saatlerinde kar yaÄŸdÄ±. Kent merkezine 40 kilometre uzaklÄ±ktaki kayak merkezinde yeÅŸil alanlar, beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

Kayak merkezindeki otellerde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n araÃ§larÄ±nÄ±n Ã¼zeri de bembeyaz oldu. YaÄŸÄ±ÅŸ, kÄ±saÂ sÃ¼re etkili olurken, Ã¶ÄŸle saatlerinde de karlarÂ eridi.

Boluya haziran karÄ± Her yer beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

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