Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da, haziran ayÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. 2 bin 200 rakÄ±mlÄ± kayak merkezine sabah saatlerinde kar yaÄŸdÄ±. Kent merkezine 40 kilometre uzaklÄ±ktaki kayak merkezinde yeÅŸil alanlar, beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

Kayak merkezindeki otellerde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n araÃ§larÄ±nÄ±n Ã¼zeri de bembeyaz oldu. YaÄŸÄ±ÅŸ, kÄ±saÂ sÃ¼re etkili olurken, Ã¶ÄŸle saatlerinde de karlarÂ eridi.

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