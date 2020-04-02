Bolu'nun İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Bolu'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Türkiye ve Dünya’dan pek çok doğa tutkunu turistin gezi rotasında yer verdiği şehir Bolu, aynı zamanda Köroğlu destanı başta olmak üzere tarihi destanlarda da sıkça geçiyor. Ünlü aşçıları ile de gastronomi bakımından oldukça zengin lezzetlere sahip. Bolu gezi listesinde birçok görülmesi gereken yeri bir arada sunan güzel bir şehirdir.

Bolu İlçeleri

Bolu ilinde yer alan başlıca ilçeler;

- Mengen

- Dörtdivan

- Merkez

- Gerede

- Göynük

- Kıbrıscık

- Mudurnu

- Seben

- Yeniçağa

olarak sıralanabilir.

Bolu Hangi Bölgede?

Bolu şehri, Karadeniz Bölgesinde yer alır. Batı Karadeniz sınırlarındadır. Kuzeyinde Zonguldak ile sınır komşusu olup Sakarya, Çankırı, Düzce, Ankara, Bilecik diğer komşu şehirlerdir.

Bolu Gezilecek ve Tarihi Yerler

Bolu, İstanbul’a yakın konumu ve içerdiği doğal ve tarihi güzellikleri itibari ile her mevsim özelliklede kış aylarında yerli ve yabancı gezginlerin uğrak mekanlarındadır. Gezi listenizde mutlaka yer alması tavsiye edilen yerleri

1- Abant Gölü: Abant Gölü Tabiat Parkında yer alır. Bolu’nun ortalama 34 kilometre güneybatısında bulunur. Bu meşhur tabiat parkı Abant Dağları ve üzerinde bulunan doğal bir göl özelliği taşıyan Abant Gölü’nü kapsamaktadır. Abant Gölü çevresi, Bolu’nun en önemli mesire alanlarındandır. Göl çevresinde ata binmek, bisiklet sürmek yalnızca sevilen aktivitelerden bazıları. Organik Pazar alanı da en çok ziyaret edilen bölümlerindendir. Zengin bitki örtüsü ve yeşilin her tonu ile muhteşem bir doğaya sahip.

2- Yedigöller Milli Parkı: Yedigöller, birbirinden güzel ve farklı boyutlarda irili ufaklı gölleri içeriyor. Bu göller; İncegöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl, Kurugöl ve Seringöl olarak sayılabilir. Yedigöller bölgesi yeşilliklerle örtülü doğası ile herkesi kendine çeken özel bir dinlenme ve gezi alanı. Trekking, piknik, doğa fotoğrafçılığı açısından ise bulunmaz bir yer.

3- Akkayalar Travertenleri: Mudurnu ilçesine bağlı Çepni Köyündedir. Bolu ilinin pamuk kalesi olarak anılır. Uzunluğu 250 metredir. Akkayalar travertenleri, tabii yapısını koruyarak bugünlere ulaşmıştır. Beyazı ile büyüleyici bir doğa harikasıdır.

4- Bolu Müzesi: Bolu ilinin merkezindedir. Bolu ilinde 1975 senesinden itibaren müzecilik faaliyetleri başlamıştır. Bolu müzesi, 1981 tarihinde hizmete açılmıştır. Müzenin arkeoloji, etnografya ve bahçe bölümleri birçok kişi tarafından her yıl ziyaret edilmektedir. Müzede değerli tarihi eserler sergilenmektedir.

5-Kartalkaya Kayak Merkezi: Köroğlu Dağlarının en yüksek zirve noktalarından biri üzerine kurulmuştur. Kış turizminin en popüler ve tercih edilen kayak merkezlerinin başındadır. Çam ormanları ile kaplı olan kayak merkezi, kaliteli ve geniş kapasiteli tesisleri ile de sayılı merkezlerdendir. Ülkemizin en önemli beş kayak merkezi sıralamasında yerini alır.

6- Bolu Atatürk Orman Parkı: Bolu kent merkezindedir. Gezilip görülmesi gereken alanlardandır. Bolu’da yaşayan insanlar için oksijen deposu olan ve doğa ile bütünleşmeyi sağlayan korunması gereken tabii güzelliklerdendir. Dinlenme amacı dışında yürüyüş ve spor yapmak içinde parka gelinmektedir. Ayrıca park bünyesinde çocuk parkları ve kafeteryada bulunur.

7- Göynük Zafer Kulesi: Göynük ilçe sınırları içindedir. 1922 tarihinde Cumhuriyet Dönemi ilk kaymakamlarından Hurşit Bey tarafından yaptırılmıştır. Üç katlı bir yapıya sahiptir.

8- Aktaş Türbesi: Dini yönden kıymeti bir türbedir. Türbede beş adet sanduka vardır. Bu türbede değerli Anadolu evliyalarından Şabaniyye tarikatına mensup olan Aktaş Cami Dergahı Şıhı Şeyh Hacı Mustafa Safiyüddin Efendi, oğlu ve üç tane müridi yatmaktadır. Türbe, ilgi çekici bir mimariye haizdir.