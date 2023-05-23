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Bolu'nun en uzun süredir evli çiftinin 65 yıldır bitmeyen aşkı

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#Bolu#Ev#Aile
Bolunun en uzun süredir evli çiftinin 65 yıldır bitmeyen aşkı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 11:27

BOLU'da, 65 yıllık evli, 3 çocuk ve 4 torun sahibi Sıddıka (81) ve Mehmet Güney (86) çifti, bahçe içerisindeki evlerinde hayatlarını sürdürüyor. Kayıtlara göre Bolu’nun en uzun süredir evli olan çifti unvanını taşıyan çiftten Mehmet Güney, “Ömrümüz çok güzel geçti. Bana çok iyi bakar, o benim hayat arkadaşım” dedi. Sıddıka Güney de “Evlilik işi biraz şans, piyango” diye konuştu.

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Bolu’da Devlet Su İşleri’nde inşaat teknikeri olarak çalışan Mehmet Güney, 1958 yılında ailesinin evlenmesi için uygun gördüğü kendisinden 5 yaş küçük Sıddıka Güney ile tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyip, birbirine aşık olan çift, dünyaevine girdi.

Bolunun en uzun süredir evli çiftinin 65 yıldır bitmeyen aşkı

Beşkavaklar Mahallesi’nde dönemin DSİ lojmanları olarak kullanılan tek katlı bahçe içerisindeki evlerine yerleşen Güney çifti, tüm yaşamları boyunca burada oturmaya devam etti. Yarım asrı geçen evlilikleri boyunca ikisi kız 3 çocukları olan Güney çiftinin birbirine olan sevgileri hiç azalmadı. 4 torun sahibi yaşlı çift, evliliklerinde 65 yılı geride bırakmalarına rağmen ilk günkü aşkla birbirlerinin elini tutmayı sürdürüyor. Çift, kayıtlara göre Bolu'nun en uzun süredir evli çifti unvanını taşıyor.

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Bolunun en uzun süredir evli çiftinin 65 yıldır bitmeyen aşkı

Eşiyle görücü usulü ile tanıştığını söyleyen Sıddıka Güney, “Hiç bu zamana kadar sensin dememişimdir. Çok sakin bir hayatımız oldu. Anlaştık, beraber hayatımız devam ediyor. Evlilik işi biraz şans, piyango” dedi.

Eşini çok sevdiğini söyleyen Mehmet Güney ise “Hayatımız gerçekten çok iyi geçti. Kafalarımız birbirini tuttu. Ne o bana ne ben ona bir gün bile kem gözle bakmadık hiç. Sıddıka’yı ilk gördüğümde peşine düştüm. Arkadaşlarımı göndererek iyi şekilde araştırmalarını istedim. Nereli olduğunu, annesini babasını öğrenmelerini istedim. Araştırdılar ve bana ‘Tam sana göre’ dediler. Ömrümüz çok güzel geçti. Bana çok iyi bakar. o benim hayat arkadaşım” diye konuştu.

Bolunun en uzun süredir evli çiftinin 65 yıldır bitmeyen aşkı

Yeni evlenecek gençlere de tavsiyelerde bulunan Mehmet Güney, “Önemli olan saygı, sevgi. Anne ve baba kıymetini çok iyi bilsinler, iyi öğrensinler. Babalarına annelerine saygı göstersinler” ifadelerini kullandı. (DHA)

 

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#Bolu#Ev#Aile

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