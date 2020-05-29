Bölüm başkanlarından ders ders LGS ipuçları

Öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçıkları birinci eğitim-öğretim döneminin müfredatı ve kazanımlarıyla hazırlanıyor. Peki sınava son bir ay kala eğitimciler bu soruları nasıl yorumladı? Öğrencilere hangi tavsiyelerde bulundu? Sınavlara hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bilfen İlköğretim Kurumları’nın bölüm başkanları her branş için ayrı ayrı değerlendirme yaparak tüm bu soruların yanıtlarını verdi. İşte uzmanlardan LGS tavsiyeleri:

TÜRKÇE’DE ANLAM BİLGİSİ ÖN PLANDA

Türkçe sınavında öğrenciler ‘sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, fiilimsi, cümlenin öğeleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve edebi bilgiler’ konularından sorumlu olacaklar. LGS ile ‘görsel yorumlama, sözel mantık ve muhakeme’ sorularının da Türkçe’ye dahil edilmesi önemli bir değişiklik yarattı. Öğrencinin metin üzerinde derinleşmesi, metni hem anlamsal hem de dilbilimsel açıdan analiz etmesi gerekiyor. Okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve dört temel dil becerisini aktif olarak kullanabilen öğrencilerin fark yaratacağı bir sınav bekliyoruz. Bu sebeple öğrencilerin kendilerini hem dil yeterliliği hem anlama becerileri noktasında beslemeleri gerekiyor.

MATEMATİKTE GÜNCEL OLAYLAR SORULABİLİR

MEB örnek sorularının içeriğinin ve zorluk derecesinin 2019 LGS ile tutarlılık göstermesi, bu yılki sınavın da son sınava benzeyeceği konusunda ipucu veriyor. Öğrencilerin bu soruları itina ile çözmeleri, önemli tavsiyelerimizden biri. Soruların yaşanan hayatı, güncel olayları kapsadığını görebiliyoruz. Örneğin geçtiğimiz ay yayımlanan bir soru “EBA TV” ile ilgili idi. Öğrencilerimizin gündemi yakından takip etmeleri gerektiğinin altını çiziyoruz. Son olarak öğrencilere, sınava kadar kalan zaman diliminde kısa konu tekrarları yapmalarını, akabinde sınav kazanımlarını içeren soruları süre tutarak çözmelerini ve sonucuna ulaşamadıkları sorularla ilgili mutlaka eksiklerini tamamlamalarını tavsiye ediyoruz.

İNGİLİZCE’DE KELİMELERE DİKKAT

İngilizce dersi için LGS’de MEB kitabında bulunan ilk beş üniteden hazırlanmış sorular yer alacak. Öğrencilerin işlenen konuların düzenli bir şekilde tekrarını yapıp o konuların pekiştirilmesi amacıyla test çözmeleri gerekiyor. Sınavda öğrencilerin okuduğunu anlama ve analiz yaparak sonuca ulaşma becerileri de ağırlıklı olarak ölçülüyor. Metin sorularında özellikle çıkarım yapabilme becerisi test ediliyor. Bu nedenle metin sorularında öğrencilerin kolay çıkarım yapabilmeleri için zaman buldukça kendi seviyelerinde kitap ve makale okumalarını öneriyoruz.

FENDE ANALİZ YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ

Fen bilimleri sorularının taksonomik olarak sadece bilgi ve kavrama düzeyinde olmadığı görülüyor. Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda olduğu gibi deney, grafik ve yorum ağırlıklı olacağını öngörmekteyiz. Bilgiyi kendi hayatına transfer edip yorumlayabilen, popüler bilime ilgi duyan, bilimdeki gelişmeleri güncel olarak takip eden öğrenciler sınavda avantajlı olabilir. Öğrencilerin sınava kadar grafik, deney ve yoruma dayalı sorular çözmesi sınavdaki soruları çözmesini kolaylaştıracaktır. Soruları çözerken kalem kullanmak ve analiz yapmak öğrencilerin çeldiricilere düşmemesine yardımcı olacaktır.

DİN DERSİNDE KAVRAMLARA HÂKİM OLUNMALI

Öğrencilerimiz din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde 13 kazanımdan sorumlu olacaklar. Soruların bu ünitelerde yer alan ayetlerin ve hadislerin mesajlarını yoklayıcı, kavram bilgisini ölçen ve güncel hayatla ilişkili sorulardan oluşacağını öngörüyoruz. Öğrencilerin bu ünitelerde geçen kavramlara çok iyi hâkim olmalarını, güncel olayları takip etmelerini ve dersimizle bağlantısını kurmalarını (mesela bu zor günlerde insanların, ülkelerin birbirine yardım etmeleri ya da ramazan ayı içerisinde verilen zekâtlar, fitreler vb.) tavsiye ediyoruz.

‘İNKILAP’TA NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ DOĞRU ANALİZ EDİLMELİ

2020 LGS’de öğrencilerin T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinden sorumlu oldukları üniteler belli. Öğrenciler sınava hazırlanırken şunlara dikkat etmeli: Konular sık tekrar edilmeli, eksikler tespit edilmeli. Konuya ait kavramlar iyi öğrenilmeli. İlgili konularda harita okuma becerisi pekiştirilmeli. Neden-sonuç ilişkisinden hareketle olaylar doğru analiz edilmeli. MEB tarafından yayınlanmış olan örnek sorular çözülmeli. Deneme sınavı çözülüp, yanlış yapılan soruların ait olduğu konularda tekrar çalışması yapılmalı. Cevaplardaki tüm seçeneklerin okunmasına dikkat edilmeli.