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Bolu'daki yangın faciasında 24 yaşındaki Dilara, hayatını kaybetti! Babası kalp krizi geçirdi

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#Bolu#Otel Yangını#Yangın Faciası
Boludaki yangın faciasında 24 yaşındaki Dilara, hayatını kaybetti Babası kalp krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 17:01

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu hayatını kaybetti. Kızının ölüm haberini alıp, Bolu’ya gelen babası Ferman Ermanoğlu, hastane önünde kalp krizi geçirdi. Ferman Ermanoğlu'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında Mardinli Dilara Ermanoğlu (24) hayatını kaybetti. Kızının ölüm haberini alan Ferman Ermanoğlu, Bolu'ya giderek otopsinin yapıldığı hastanenin önünde beklemeye başladı.

Boludaki yangın faciasında 24 yaşındaki Dilara, hayatını kaybetti Babası kalp krizi geçirdi

BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kızının acısına dayanamayan Ermanoğlu, bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı. Dilara'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. 

Bolu'daki yangın faciasında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

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#Bolu#Otel Yangını#Yangın Faciası

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