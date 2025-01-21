Bolu'daki yangın faciasında 24 yaşındaki Dilara, hayatını kaybetti! Babası kalp krizi geçirdi

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Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında Mardinli Dilara Ermanoğlu (24) hayatını kaybetti. Kızının ölüm haberini alan Ferman Ermanoğlu, Bolu'ya giderek otopsinin yapıldığı hastanenin önünde beklemeye başladı.
BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Kızının acısına dayanamayan Ermanoğlu, bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı. Dilara'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Bolu'daki yangın faciasında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.