Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlayan Şevval Şahin, yoğun bakımda! Atlama kararını babasıyla görüntülü konuşma sırasında vermiş

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Bartın’da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’nde dün yangında 76 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladı. Yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Şahin’in tedavisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

KARARI BABASIYLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA SIRASINDA VERMİŞ

Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

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FACİADA 76 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bolu'da Grand Kartal Otel'de henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katıldı.

İtfaiye erlerinin merdivenli sepetli araçlarla ulaştığı 12 katlı oteldeki çalışmalar üst katlarda yoğunlaştı.

YANGIN 10 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bazı tatilcilerin yangın esnasında kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görüldü. Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti. Faciayla ilgili 9 kişi ise gözaltına alındı.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.