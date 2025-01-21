Siyasilerden Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler için taziye mesajları

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Yangın faciasının ardından siyasilerden art arda taziye mesajları geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımız yangına müdahale çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im milletimizi her türlü afetten korusun.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz. Başımız sağ olsun.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyorum. Bu üzücü olayda dileğimiz vefat sayısının artmaması ve yaralıların sağlığına kavuşması. Geçmiş olsun.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Acılı ailelerimizin ve tüm milletimizin başı sağ olsun.