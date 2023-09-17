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Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı

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#Bolu#Orman#Yangın
Boludaki orman yangını kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 12:06

Bolu'da çıkan çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 22,5 saatte kontrol altına alındı. Gerede ilçesindeki yangını soğutma çalışmaları devam devam ediyor.

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Yangın, dün saat 12.00 sıralarında Gerede Ankara kara yolunun Aktaş bölgesindeki Zeyneller, Avşar ve Kazalar yaylaları mevkisinde çıktı. Ormandan çıkan dumanları fark edenler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına havadan ve karadan 14 helikopter, 24 arazöz, 4 iş makinesi, 3 su ikmal aracı, 17 ilk müdahale aracı ve 130 yangın söndürme personeli müdahale etti. Saat 10.30 sıralarında kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışması devam ediyor. (DHA)

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#Bolu#Orman#Yangın

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