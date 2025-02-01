"Bolu’daki facianın son olması boynumuzun borcu"

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün AK Parti 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılırken konuşmasında turizmde rekor kırıldığını belirterek “Buna göre 2024 yılında hedeflerimizin de ötesine geçtik. Turist sayısı 62.3 milyon kişi, turizm gelirlerimiz ise 61.1 milyar dolar oldu.” dedi. Bu rakamlara, tüm zorluklara, krizlere ve belirsizliklere rağmen ulaşıldığını dile getiren Erdoğan, turizmde çok daha iyi yerlerde olunacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

GAZİ MECLİS’İN DE DESTEĞİYLE ÇÖZÜM

“Tabii bunun için öncelikle 78 canımızı yitirdiğimiz Bolu Kartalkaya’daki facia gibi hepimizi derinden yaralayan trajedilerin bir daha yaşanmaması adına gereken her türlü adımın atılmasını sağlayacağız. Mevzuatla ilgili bir problem varsa Gazi Meclis’imizin de desteğiyle çözüme kavuşturacağız. Uygulamayla ilgili bir eksiklik varsa merkezi idare, yerel yönetim demeden tüm tedbirleri alarak mutlaka gidereceğiz. Milyonlarca insanımızın rızık kapısı olan, Antalya gibi şehirlerimizin en büyük gelir kaynağı olan, Türk ekonomisinin bacasız sanayisi olan turizm sektörünün başarısı için ortak akılla sorunlarımıza çözüm arayacağız.

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TURİZMCİLER ÇÜRÜK ELMALARI TEMİZLEMELİ

Gözünü tamamen para hırsı bürümüş, kendi kazancından başka hiç bir şeyi düşünmeyen tamahkarların, açgözlü fırsatçıların, vatandaşların ve misafirlerin hayatını tehlikeye atmasına asla müsaade edemeyiz. Elbette devlet bu konuda mesuliyetlerini yerine getirmekle mükelleftir fakat turizm sektörünün de üzerine düşenleri layıkıyla yapması şarttır. Resmi kurumlarımızla birlikte turizmcilerimiz de bu konuda daha fazla öne çıkmalı, sorumluluk almalı, kendi içlerindeki çürük elmaları temizlemelidir. Bolu’daki facianın son olmasını temin etmek hepimizin görevidir, hepimizin boynunun borcudur. Her fırsatta altını çizdiğimiz gibi bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, kimin eksiği, hatası, ihmali veya kusuru varsa hepsinden tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz.

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TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞI EZİLECEK

Bir yandan da güvenliğimiz bakımından hayati öneme sahip güneyimizdeki gelişmeleri izliyor ve kendi hamlelerimizi planlıyoruz. Sınırlarımız boyunca kurmak istediğimiz güvenlik hattını tamamlayana ve tüm terör örgütlerinin başını ezene kadar durmayacağız. Bir diğer yanda milletimizin canını yakan hayat pahalılığının üstesinden gelmek için kararlı bir ekonomi programı uyguluyoruz. Enflasyon düştükçe bilhassa sabit gelirlilerimizin refah seviyesini yükseltecek adımları atmak için daha etkili iklim ve imkâna sahip olacağız” dedi.

ANTALYA BULUŞMASI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Antalya’da AK Parti kongresine katılmadan önce İbradı’da vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti. Erdoğan’a ziyaretinde Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen de eşlik etti.

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GEÇEN SEÇİM DÜNDE KALDI

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Antalya’da son mahalli seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımızın farkındayız. Siyaset uzun soluklu bir mücadelenin adıdır. Bir felsefeci, ‘Hiç yenilmemiş insan hiç savaşmamış insandır’ diyor. Geçen seçim dünde kaldı. Bize düşen bugün için yeni sözler söylemek, gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır” dedi.

Aksini düşünerek yeise kapılan kim varsa, en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır” sözündeki manayı anlamadığını kaydeden Erdoğan, sözlerini söyle sürdürdü:

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“Sizlerden bu kongremizle birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve 2029 Mahalli İdareler seçimleri için vakit kaybetmeksizin çalışmaya başlamanızı istiyorum. Önümüzde 3 yıllık bir zaman dilimi var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Her zaman söylüyorum, bizim boşa geçirecek vaktimiz yok. Bizim muhalefet gibi sanal tartışmalara, kayıkçı kavgalarına ayıracak tek bir anımız bile yok.”

ÖZEL’E: İKİNCİ SARI KARTI DA GÖRECEK

Türkiye Yüzyılı’nın altyapısını tüm kurumlarla adım adım inşa etmekte olduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de şu sözlerle yüklendi:

“Türkiye’nin kaçıracak tek bir fırsatı yoktur. Bir de kifayetsiz muhterislerin hezeyanlarıyla uğraşmak durumunda kalıyoruz. Pişkin bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan hiçbir hadiseye Türkiye merkezli bakmıyorlar. CHP Genel Başkanı’nın kırdığı potların, yaptığı gafların çetelesini tutmaya artık gençlerimizin bile sabrı kalmadı. Koltuğunu kaybedeceğini anladıkça etekleri tutuşmaya başladı. Öyle ki ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Şimdi de çıkmış Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor. Sayın Özel’e sadece şunu hatırlatıyorum. Müflis tüccar misali eski defterleri karıştırmayı bırak.

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KOLTUĞUNUN HAKKINI VEREMEDİ

Emperyalizme kimin kulluk ettiğini görmek istiyorsan, sen git 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşan eski genel başkanına bak. Sayın Özel’i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel, oturduğu koltuğun hakkını hâlâ veremedi. Bay Kemal’in gösterdiği sarı kart, dengesini bozdu. İkinci sarı kartı da görecek.”

NOTLAR

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün AK Parti 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak için geldiği Antalya’dan önce helikopterle İbradı ilçesine geçti. Beraberinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile İbradı’ya gelen Erdoğan, cuma namazını Tarihi Sururi Vezir Paşa Camisi’nde kıldı. Cami çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

- AK Parti Antalya 8’inci İl Kongresi’nde 10 bin kişilik Antalya Kapalı Spor Salonu, ‘Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir’, ‘Zalimin zulmü varsa, mazlumun Erdoğan’ı var’, ‘Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti’, ‘Dünya bir yana, biz yan yana’ gibi dövizlerle donatıldı.

- Kongreye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti üst düzey yöneticileri, AK Parti Antalya milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli de katıldı.