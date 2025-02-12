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Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında ön rapor tamamlandı: 'Yetki İl Özel İdaresi'nde'

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#Bolu#Kartalkaya#Yangın Faciası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 15:20

78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili mülkiye müfettişleri ön raporunu tamamladı. Rapordaki detayları aktaran CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca, "Ön raporda tesisin denetleme yetkisinin Bolu İl Özel İdaresi'nde bulunduğu belirtildi. Tesiste daha önce farklı tarihlerde 3 kez ruhsat veren kurumun Bolu İl Özel İdaresi olduğu itfaiye raporu ve Kültür Turizm Bakanlığı raporunda ruhsat dosyasının parçası niteliği taşıdığı vurgulandı" ifadelerini kullandı. İşte ön rapordan detaylar...

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili mülkiye müfettişleri ön raporunu tamamladı.

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca, canlı yayında son gelişmeleri aktardı:

78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla alakalı yapılan bir çalışma vardı. Ön rapor ortaya çıktı. Ön raporda da özellikle bazı bulgulara yer verildi. Aslında yapılan o çalışmayla beraber otelin ön raporu hazırlanmıştı.

"5 KEZ DENETLENDİ, YANGIN GÜVENLİĞİNE BAKILMADI"

Ön raporda tesisin denetleme yetkisinin Bolu İl Özel İdaresi'nde bulunduğu belirtildi. Bu noktada özellikle tesiste daha önce farklı tarihlerde 3 kez ruhsat veren kurumun Bolu İl Özel İdaresi olduğu itfaiye raporu ve Kültür Turizm Bakanlığı raporunda ruhsat dosyasının parçası niteliği taşıdığı bir kez daha vurgulandı. Ruhsat tarihine özellikle bakıldığında Bolu İl Özel İdaresi'nin 2011 ve 2024 tarihleri arasında tesisi 5 kez denetim yaptığı özellikle bu raporda anlatıldı.

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Denetimlerde itfaiyenin yeniden inceleme yaparak herhangi yangın güvenliği önleminin denetlenmediği, itfaiyenin yeniden inceleme yaparak rapor hazırlaması ve bu raporun denetim dosyasına konulması konusunda da adım atılmadığı bir kez ön inceleme raporunda vurgulandı.

Boluda 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında ön rapor tamamlandı: Yetki İl Özel İdaresinde

Raporda denetimin ilişkin eksiklerin de zamanında tespit edilmesi için gerekli kararların alınmadığı ve asgari özenin gösterilmediği gerekçesiyle özellikle Bolu İl Özel İdaresi tarafından da bu noktada da hukuki sorumlulukların olduğu bir kez daha belirtildi.

Rapora bakıldığı zaman özellikle o raporun içerisinde otelin denetlenmesi noktasında Bolu İl Özel İdaresi'nin konuya hakim olması gerekiyordu. Bolu İl Özel İdaresi otele 5 kere denetim yapmıştı. Bu noktada bazı eksiklikler vardı ve bu eksiklikleri de denetlemediği ve o denetlemeleri de yeniden yaptırmadığı bir kez daha bu ön raporda ortaya çıktı.

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#Bolu#Kartalkaya#Yangın Faciası

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