Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bolu'daki 60 haneli köy referandum ile belediye sınırlarından çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Ilıcakınık Köyü#Karacasu
Boludaki 60 haneli köy referandum ile belediye sınırlarından çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 13:11

Bolu Belediyesine bağlı 60 haneli Ilıcakınık köyü, yapılan referandum sonrası Karacasu Belde Belediyesine bağlandı.

Haberin Devamı

Bolu Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, merkeze 6 kilometre uzaklıktaki 60 haneli 400 nüfuslu Ilıcakınık halkı Karacasu Belde Belediyesine katılmak için kendi aralarında imza kampanyası yürüttü. Gerekli imzayı toplayan köy halkı Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat etti. Köylülerin talebi üzerine İlçe Seçim Kurulu'nun kararıyla köyde referandum yapıldı. Köy Konağı'na kurulan sandıklara giden vatandaşlar, Karacasu Belde Belediyesine bağlanmak için oy kullandı.

Boludaki 60 haneli köy referandum ile belediye sınırlarından çıktı

Oylamaya katılan 213 kişiden 165’i 'evet' oyu verirken, 47 kişi 'hayır' oyu kullandı. Bir oy ise geçersiz sayıldı. Oylama sonucunda Ilıcakınık köyü, Bolu Belediyesi sınırlarından çıkarak Karacasu Belde Belediyesine bağlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Ilıcakınık Köyü#Karacasu

BAKMADAN GEÇME!

35 numarada yaşayan sıradan ailenin sırrı ne Slovenya Dışişleri Bakanından resmi açıklama geldi

35 numarada yaşayan 'sıradan' ailenin sırrı ne? Slovenya Dışişleri Bakanı'ndan resmi açıklama geldi

#Rusya
Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor?

#Sağlık
ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı Peki neler yaşandı

ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı! Peki neler yaşandı?

#Yapay Zeka