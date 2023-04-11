Bolu'daki 60 haneli köy referandum ile belediye sınırlarından çıktı

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Bolu Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, merkeze 6 kilometre uzaklıktaki 60 haneli 400 nüfuslu Ilıcakınık halkı Karacasu Belde Belediyesine katılmak için kendi aralarında imza kampanyası yürüttü. Gerekli imzayı toplayan köy halkı Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat etti. Köylülerin talebi üzerine İlçe Seçim Kurulu'nun kararıyla köyde referandum yapıldı. Köy Konağı'na kurulan sandıklara giden vatandaşlar, Karacasu Belde Belediyesine bağlanmak için oy kullandı.

Oylamaya katılan 213 kişiden 165’i 'evet' oyu verirken, 47 kişi 'hayır' oyu kullandı. Bir oy ise geçersiz sayıldı. Oylama sonucunda Ilıcakınık köyü, Bolu Belediyesi sınırlarından çıkarak Karacasu Belde Belediyesine bağlandı.