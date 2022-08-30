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Bolu'da zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

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#Kaza#Trafik Kazası#Bolu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 16:18

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM yolunda TIR, hafif ticari araç ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM yolunun Dörtdivan mevkisinde meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle trafiğin yavaşladığı İstanbul yönünde Lütfettin Eren'in kullandığı 34 JU 2082 plakalı TIR ile sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 EOC 37 plakalı hafif ticari araç ile 40 AE 533, 34 LH 4133, 66 DA 310, 34 LS 5784 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Boluda zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, Gerede gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Boluda zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

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#Kaza#Trafik Kazası#Bolu

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