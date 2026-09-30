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Bolu'da "zimmet" soruşturmasında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'üne adli kontrol

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#Bolu Cumhuriyet Başsavcılı#Zimmet#Bolu Belediyesi
Boluda zimmet soruşturmasında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3üne adli kontrol
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 20:25

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "zimmet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bolu Belediyesi bünyesindeki S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile iş yapan firma yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırma" ile "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.K, A.C.A. ve G.M, savcılık sorgularından sonra sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

 

 

 

 

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#Bolu Cumhuriyet Başsavcılı#Zimmet#Bolu Belediyesi

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