Bolu'da "zimmet" soruşturmasında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'üne adli kontrol

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bolu Belediyesi bünyesindeki S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile iş yapan firma yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırma" ile "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.K, A.C.A. ve G.M, savcılık sorgularından sonra sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.