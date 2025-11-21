×
Bolu'da zehirlenme şüphesi: 14 üniversite öğrencisi hastaneye başvurdu

Güncelleme Tarihi:

Boluda zehirlenme şüphesi: 14 üniversite öğrencisi hastaneye başvurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 14:44

Bolu'da yemekhaneden yemek yiyen 14 üniversite öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim gören 14 öğrenci, dün fakültenin yemekhanesinde yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

YEMEKHANEDEN NUMUNE ALINDI

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10, Bolu İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi'nde ise 4 öğrenci ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yemekhaneden numune alındı. Olayla ilgili gerekli incelemelerin yapıldığı bildirildi.

#Bolu#Yemek Zehirlenmesi#Zehirlenme

